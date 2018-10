Niedereschach (alb). Mit einem Kantatenkonzert, verbunden mit einem "Offenen Singen", erfreuten am Samstagabend in der evangelischen Kirche in Niedereschach zum Abschluss eines erfolgreichen Chorprojekts unter der Leitung von Hartmut Lübben, der Kinderchor und der Kirchenchor der Jakobusgemeinde, unterstützt von Erich Maier an der Orgel und Martin Ragg auf der Trompete. Das vom Dirigenten des evangelischen Kirchenchores der Jakobusgemeinde, Hartmut Lübben, ins Leben gerufene Chorprojekt stand unter dem Thema "Unter Gottes Schutz". Bei einem "Offenen Singen" innerhalb des Konzertrahmens war sogar eine aktive Teilnahme der Besucher erwünscht. Dabei wurden gemeinsam vier ausgewählte Lieder des neuen Anhangs aus dem Gesangbuch probiert. Ab dem ersten Advent gilt der neue Anhang des Gesangbuches mit rund 200 neuen, sehr modernen Liedern, die es nun gilt, Zug um Zug kennenzulernen. Mit einem von allen musikalischen Akteuren dargebotenen Segenslied, endete das Kantatenkonzert, bei dem sich die Sänger sowie der Organist und der Trompeter über den reichen Applaus der Besucher sichtlich freuten. Der Eintritt zu dem Konzert war frei. Spenden kommen der Anschaffung der Kirchenglasfenster in der Jabokuskirche zu Gute.