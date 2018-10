Niedereschach Besucher singen gerne mit

Niedereschach/Dauchingen (alb). Mit einem Kantatenkonzert, verbunden mit einem "Offenen Singen", erfreuten am Samstagabend in der evangelischen Kirche in Niedereschach zum Abschluss eines erfolgreichen Chorprojekts unter der Leitung von Hartmut Lübben, der Kinderchor und der Kirchenchor der Jakobusgemeinde, unterstützt von Erich Maier an der Orgel und Martin Ragg auf der Trompete.