Niedereschach Besucher schnuppern kreative Luft

Schneider und Meub führen seit 30 Jahren die Goldschmiede in Fischbach. Beide sind gelernte Meister ihres Fachs und stehen in ihrer Goldschmiede für bodenständiges Handwerk und kreatives Design. Gelernt haben beide ihr Handwerk in der Jugendstilstadt Darmstadt. Danach wurden viele Erfahrungen in diversen deutschen Goldschmieden gesammelt, 1987 legten beide die Meisterprüfung vor der Handwerkskammer Freiburg ab, und 1988 eröffneten sie "Die Goldschmiede Schneider-Meub" in Fischbach.