Niedereschach Berührende Momente zu sehen

Niedereschach. Die "berührenden" Werke, die im Rathaus bis Mitte Januar 2019 zu sehen sind, berührten auch die Besucher. Bürgermeister Martin Ragg stellte bei der Vernissage die Künstlerin, ihren Lebenslauf und deren Werke mit einfühlsamen Worten vor. Auf dem landwirtschaftlichen Hof ihrer Eltern aufgewachsen, steuerte es der Vater so, dass seine Tochter Rita mit 16 Jahren nicht, wie von ihr gewünscht, Bauzeichnerin lernen konnte, sondern zunächst auf dem elterlichen Hof mithelfen musste. Auch als die Tochter später das Abitur nachholte und ein Lehramtsstudium in Kunst absolvierte wollte, war der Vater dagegen.

An der BG Klinik in Tübingen absolvierte sie dann eine Ausbildung zur Physiotherapeutin und arbeitete danach im Krankenhaus Donaueschingen. 22 Jahre lang wohnte Hildebrandt in Niedereschach und berührte dabei im wahrsten Sinne des Wortes in ihrer Praxis als Physiotherapeutin und Coach viele Niedereschacher. Besonders ans Herz wuchsen ihr dabei viele Bewohner des Pflegehauses am Eschachpark, die sich bei den nun gezeigten Werken im Rathaus teilweise wieder finden.

Wie ein roter Faden ziehen sich durch die vielschichtigen Werke der Künstlerin Menschen, die sich berühren. Besonders beeindruckend sind dabei ihre neuesten Werke aus der Reihe Demenz, die in der Ausstellung im Rathaus ebenfalls zu sehen sind. Diese Werke sind voller Leben und Geschichten von Menschen, die so nur das Leben schreiben kann. Ganz so, wie es auch im Leben von Hildebrandt war. Auch als Folge und in der Verarbeitung des Todes einer Tochter, wandte sie sich im Jahr 2001 wieder der Kunst zu. Fortan bildete sie sich in vielen Kursen weiter und entwickelte ihren ganz eigenen Stil.