Niedereschach Aus Namensänderung wird Odyssee

"Ich war es so leid. Mir tat unser Pächter leid sowie seine Familie, die auf die Umsätze angewiesen sind, um ihre Existenz zu gewährleisten", sagt Manuela Herbst und hat versucht, einen früheren Termin zu bekommen. Sie hat dem Kundenservice geschrieben und reklamiert. Dieser hat bis heute keine Stellung genommen, weder den Anschluss schneller herzustellen noch eine Aussage wegen des Ausfalls des Umsatzes im Sportheim. "Lediglich habe ich einen neuen Termin mit dem Techniker erhalten." Dieser hat sich aus Sicht von Herbst "lachhaft" um einen Tag vorverschoben, also auf den 26. September. "Das darf doch in der Zeit der Supertechnik nicht sein. Diese Bürokratie frisst uns auf mit Zeit und viel Geduld und das alles im Ehrenamt – auch das sollte man nicht vergessen", sagt Herbst, die es nicht fassen kann, dass eine im Grunde einfache Namensänderung beim Rechnungsempfänger eine solche Situation, die für die Pächterfamilie des Sportheimes geschäftsschädigend ist, entstehen kann.