Niedereschach Auch viele Jüngere kommen ins Theater

Gabi und Holger Tranzer, Marco Tarnaske, Andrea Hellmich, Daniel Klein, Reinhold Müller, Gabi Draegert, Ute Storz und Romy Neizert liefen dabei zu Hochform auf und es gab viel zu lachen, angesichts der "Verwicklungen" rund um die Familie Sandmann, der Nachbarfamilie Schnabel und dem Freund des Hausherren, Erich Frosch sowie der mondäne Firmenchefin, Maja Grell.

Auffallend war bei beiden Vorführungen, dass in den Reihen der Besucher viele junge Menschen zu sehen waren, was darauf hindeutet, dass das Theater auch bei der jüngeren Generation wieder beliebter wird. Und in der Tat hat es einfach etwas, wenn, wie in Fischbach, große Teile des Publikums die Akteure auf der Bühne persönlich kennen.

Wer selbst einmal Theater gespielt hat, weiß, welch großer Aufwand im Vorfeld notwendig ist, um eine solche Inszenierung auf die Bühne zaubern zu können. Auch vor diesem Hintergrund war der lang anhaltende Beifall des Publikums sowohl für die Akteure auf der Bühne, als auch allen anderen am großen Erfolg Beteiligten, vor und hinter der Bühne, hoch verdient. Sie freuten sich am Ende der Vorführung über den reichen und wohlverdienten Applaus.