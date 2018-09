Niedereschach Auch die Familien liegen der Firma am Herzen

Viele, so die beiden Geschäftsführer Heiko und Ralph Jerger, kennen oft den Arbeitsplatz des Partners überhaupt nicht, was mitunter, beispielsweise bei mit Mehrarbeit verbundenen Belastungsspitzen, zu Problemen führen kann. Vor diesem Hintergrund ist es dem Familienunternehmen eine Herzensangelegenheit, die Familienmitglieder immer wieder mit einzubinden. Deshalb hatte man die 65 Beschäftigten und deren Familienmitglieder zu einem gemeinsamen Familientag. Dabei konnten die Gäste den gesamten Betrieb kennenlernen. An einem Stand der AOK gab es Informationen zum Thema Gesundheitsmanagement am Arbeitsplatz. Tobias Fritzsche von der Schwarzwaldseele aus St. Georgen hielt einen aussagekräftigen Impulsvortrag. Seitens der Geschäftsführung stellte Heiko Jerger den Betrieb und die Firmenphilosophie vor, in der die Zufriedenheit der Beschäftigten und das Geschäftsmotto "Wachstum mit Bodenhaftung" eine große Rolle spielen. "Wir sitzen alle im selben Boot", sagte Jerger und ging darauf ein, wie der kleine Betrieb in den vergangenen Jahrzehnten auch dank der vielen treuen und engagierten Mitarbeiter kontinuierlich gewachsen ist.