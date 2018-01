Niedereschach Auch der Pfarrer wird nicht verschont

Niedereschach-Kappel. Mit einer tollen Nummernrevue unter dem Titel "Im Himmel ist die Hölle los" verabschiedeten sich die Kappeler Gymnastikfrauen von der alten Schlossberghalle: Der Fasnetsball war wieder ein voller Erfolg. Bei einer Reihe von Sketchen zeigten die Gymnastikwieber ihr komödiantisches Talent und bei den Tänzen, dass es sich schließlich um einen Sportverein handelt. Und beides wurde auch gemischt, etwa beim Song "Cellulite" nach einer Melodie von Al Bano & Romina Power. Und auch die Männer sorgten für Lacher, etwa Daniel Reiser mit seiner Abrechnung an der Himmelspforte, wenn der liebe Gott die Zahlung für die Sünden einfordert. Die Besucher werden jetzt bestimmt in den kommenden Wochen ein Lächeln verspüren, wenn sie an den Betrag von 50 Cent denken.