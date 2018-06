Niedereschach Artenvielfalt in der Natur nimmt zu

Gleichzeitig könnten die Maßnahmen für das Ökokonto lokale Ökopunkte generiert werden. Diese dienen für einen Ausgleich bei zukünftig entstehenden baulichen Eingriffen auf dem Gemeindegebiet.

Die "Schlietshalde" zwischen "Eschachaue" und "Schliethof" befindet sich wie der "Fahrenberg" im Eigentum der Gemeinde. Die Flächen wurden gemeinsam mit den Vertretern des Landratsamtes eingestuft und ein Nutzungskonzept erstellt.

Aufgrund der starken Verhurstung (Gehölzaufwuchs) an der "Schlietshalde" war jedoch eine umfangreiche Erstpflege notwendig. Durch die Maßnahme konnte ein Punktgewinn von rund zehn Ökopunkten pro Quadratmeter Fläche erreicht werden. Die Flächengröße der Ökokontomaßnahme liegt bei rund 29 000 Quadratmetern, die Beweidungsfläche bei etwa 26 300 Quadratmetern.

Doris Hug zeigte den Gemeinderäten das betroffene, steile, magere und trockene Areal, auf dem sich zum Beispiel der Neuntöter niedergelassen hat. Der Milan fühlt sich ebenfalls wohl. Der pflanzliche Artenreichtum ist für eine Vielzahl von Insekten ein kleines Paradies.

Hug wies beim Rundgang durch die "Schlietshalde" auf Orchideen, Schmetterlinge, Heuschrecken, Gewürzkräuter und vieles mehr hin, was dem ungeübten Auge oft gar nicht auffällt, einen Kenner der Natur jedoch fasziniert.

Ähnlich ist es auch am "Fahrenberg" in Fischbach, wo sich mit Försterin Anne Lena Grieb, noch eine Expertin dazu gesellte. Sie erläuterte die durchgeführten forstlichen Maßnahmen.

Am "Fahrenberg", so Hug, befinde sich auf Grund der durchgeführten Maßnahme, bei der die Fichten entnommen wurden, einiges noch im Umbruch. Man müsse auf diesen Teilflächen sehen, wie sich dies alles entwickelt und werde dann entsprechend reagieren.

Teile der Flächen werden mit Schafen beweidet

Wie an der "Schlietshalde" findet am "Fahrenberg" auf wechselnden Teilflächen eine Schafbeweidung statt. Der "Fahrenberg" liegt mitten im Landschaftsschutzgebiet "Teufental". Dies stellt eine der wertvollsten Flächen im Biotopverbund "Fischbach, Eschach- und Teufenbachtal" dar. Zusammen mit dem "Teufental" zählt es zu den artenreichsten Naturräumen in Baden-Württemberg. Die Natur bringt, bedingt durch die Entfernung der Fichten und durch das dadurch vorhandene Licht, ganz "spezielle Gesellschaften" hervor, so Hug. Sie meinte damit seltene, vom Aussterben bedrohte Pflanzen. So gedeihen auf den durch die Schafe gepflegten Flächen viele Orchideenarten und eine für das Bestäuben wichtige Insektenvielfalt. Selbst der Wacholder ist am "Fahrenberg" wieder auf dem Vormarsch. Damit sich das alles im Sinne der Natur weiter entwickeln könne, seien weitere Pflegemaßnahmen und eine gewisse Offenhaltung der Flächen auch künftig wichtig, betonte Hug.