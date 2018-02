Niedereschach (alb). Unbekannte Täter beschmierten zwischen Mittwoch, 7. Februar, 16.30 Uhr und Donnerstag, 8. Februar mehrere Wände und Fenster der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar in Niedereschach. Zu den Schmierereien gehören auch Hakenkreuze. Am Dienstagmorgen hat Bürgermeister Martin Ragg festgestellt, dass auch am Rathausgebäude in Niedereschach, vermutlich vom selben Täter im Bereich des Glockenspiels, Farbschmierereien erfolgt sind. Die Gemeinde hat in beiden Fällen Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Wer Hinweise hat, sollte sich im Rathaus oder bei der Polizei unter Telefon 07721/6010 melden.