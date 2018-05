Niedereschach Anwohner bekommen Recht

Im Niedereschacher Gemeinderat sollte nun darüber diskutiert werden, ob man, wie von den Verkehrsexperten der Verkehrsschau vorgeschlagen, Tempo 30 in größerem Stil in Wohnbereichen der Gesamtgemeinde Niedereschach ausweisen sollte. Ragg will dieses Thema zunächst auch in den Ortschaftsräten in den Ortsteilen beraten. Dann werde er mit dem Thema wieder in den Gemeinderat kommen und dann müsse man entscheiden wie es weitergehen soll.