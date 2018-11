Niedereschach Angekommen im Haushalt der Zukunft

Das bisherige kameralistische System wies lediglich nach, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben durch Einnahmen gedeckt und ausgeglichen wurden. Es wurden somit lediglich die Zahlungsströme abgebildet und nur die Vorgänge erfasst, welche im laufenden Jahr zu einer Minderung oder Erhöhung des Geldvermögens geführt haben.

Im neuen kommunalen Haushaltsrecht werden ergänzend hierzu auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverkehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen) abgebildet. Man spreche hier auch von Generationengerechtigkeit.

Die Pläne der kommenden Jahre würden ihr Gesicht nochmals verändern. Es erfordere noch viel Arbeit, den diesjährigen Plan zu komplettieren, sei es mit Erläuterungen, mit Kennzahlen und mit Zielen oder auch beispielsweise mit der Implementierung der internen Leistungsverrechnung. Der Umstellungsprozess sei also mit dem Echtbetrieb zum 1. Januar 2019 bei weitem noch nicht abgeschlossen.

Was die Planberatungen in diesem Jahr erschwere, sei die Tatsache, dass Haushaltspositionen nach altem Recht nicht Eins zu Eins auf die Produkte nach neuem Recht übertragbar seien und bei den einzelnen Produkten Vergleichszahlen aus den beiden Vorjahren, so wie man es bisher gewohnt war, im Haushaltsplan 2019 nicht zur Verfügung stehen. "Ich werbe deshalb an dieser Stelle, insbesondere was Positionen des Ergebnishaushalts betreffen, um einen Vertrauensvorschuss für die Verwaltung", sagte Haberstroh.

Die Verwaltung plant nach der ersten Beratungsrunde mit den Gemeinderäten und den Ortschaftsräten in der nächsten Sitzung eine weitere Beratungsrunde mit den Gemeinderäten. In dieser kommenden Sitzung wird dann auch der Forstwirtschaftsplan 2019 vorgestellt. Wenn möglich soll in der letzten GR-Sitzung in diesem Jahr, am 17. Dezember, die Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2019 erfolgen.