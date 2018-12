Niedereschach An jedem Stand warteteine Spezialität

Daneben boten die Aussteller ein breit gefächertes Angebot an adventlichen Deko- und Bastelartikeln in allen Variationen wie Kränze, Gestecke, Räucherwaren, Schmuck, selbst gemachte Liköre und vielerlei Gebäck, Holz- und Süßwaren. Einmal mehr erwies sich das Adventsdörfle auch als Veranstaltung, bei der man viele alte Freunde und Bekannte treffen, sich bestens unterhalten und plaudern konnte. Auch ein Schwätzchen am wärmenden Hirtenfeuer gehörte dazu.

Der zweite Tag stand ganz im Zeichen der Kinder: Ein Glücks-Weihnachtsbaum, den die Kinder schmücken und dadurch einen der vielen Preise gewinnen konnten, gehörte ebenso dazu wie eine Darbietung der Kindergartenkinder sowie der mit Spannung erwartete erste Auftritt der umgebauten und neu strukturierten Jugendkapelle des Musikvereins Niedereschach. Auch der Nikolaus und sein Knecht Ruprecht, angereist in einer Pferdekutsche, schauten vorbei und verteilten kleine Geschenke und Obst an alle Kinder.

Eröffnet wurde das Adventsdörfle vom Sprecher der Vereinsgemeinschaft, Karl-Heinz Wimmer, und Bürgermeister Martin Ragg, die sich in ihren Ausführungen sehr stolz zeigten und auch darüber, dass das von Wimmer vor acht Jahren kreierte Konzept des Adventsdörfles zwischenzeitlich viele Nachahmer gefunden hat.