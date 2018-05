Niedereschach An idyllischem Ort Kraft tanken

Die Frauen teilen sich verschiedene Aufgaben wie Schließdienst, wöchentliche Blumenpflege, Wäschereinigung, saisonaler Großputz und die Pflege der Außenanlage, wobei dabei dieser Tage auch die Männer mit eingespannt wurden. Koordiniert werden die Einsätze von Regina Rist.

Seitens der katholischen Pfarrgemeinde ist man den Frauen und Männern, die mithelfen, damit der Platz um die Kapelle stets gepflegt und auch in der Kapelle alles in Ordnung ist, sehr dankbar. Zur Freude des gesamten Teams stiftet die Blumen, die in und um die Kapelle die Besucher entzücken, nach wie vor Elfriede Rist, die in ihrem Hausgarten die Blumen heranzieht. Die Bruder-Konrad-Kapelle wird gerne genutzt, um dort Ruhe und Kraft zu finden.

n Am Montag, 14. Mai, um 17.30 Uhr findet bei der Bruder-Konrad-Kapelle eine Maiandacht statt. Gestaltet wird die Andacht von Pater Jose Emprayil, der in der Seelsorgeeinheit "An der Eschach" als Vikar tätig war und Tagen immer wieder gerne zu einem Besuch vorbeikommt.