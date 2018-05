Niedereschach An idyllischem Ort Kraft tanken

Am Montag, 14. Mai, um 17.30 Uhr findet bei der Bruder-Konrad-Kapelle eine Maiandacht statt. Gestaltet wird die Andacht von Pater Jose Emprayil, der in der Seelsorgeeinheit "An der Eschach" als Vikar tätig war und an seinen freien Tagen immer wieder gerne zu einem Besuch in Niedereschach vorbeikommt.