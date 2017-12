Niedereschach Altardienst ist keine Selbstverständlichkeit

Der Ministrantendienst sei für viele Mitfeiernde im Gottesdienst eine Selbstverständlichkeit, aber für die Verantwortlichen in der Kirchengemeinde eine große Stütze. "Wir schätzen euren Einsatz sehr und bedanken uns an herzlich", so Flaig.

Ehrenamt für einen "Gotteslohn"

Auch wenn der Zusammenhalt in den vergangenen Monaten etwas gelitten habe, so hoffe sie doch, dass mit verschiedenen Aktivitäten und vor allem auch mit der Rom-Wallfahrt ein Neustart erreicht werden könne. In der heutigen Gesellschaft hätte jeder ziemlich viel um die Ohren, ein Dienst wie dieser der Ministranten werde oft als selbstverständlich angenommen. "Ich denke, wir werden alle wieder lernen müssen, für oft als selbstverständlich wahrgenommenes Herzensengagement der Menschen in unserer Gemeinde, wieder öfter mal einen Dank oder Anerkennung auszusprechen", so Flaig weiter.