Niedereschach Akteur in Vereinen

Niedereschach-Fischbach (alb). Mit Emil Stehle feierte ein "Fischbacher Urgestein" seinen 75. Geburtstag. Sowohl in der Kirchengemeinde, als auch in der Vereinswelt war und ist der verdienstvolle Jubilar wegen seinem vielfältigen Engagement geachtet. Über 30 Jahre lang war Stehle Mitglied des Pfarrgemeinderates in Fischbach. Gleiches gilt für den Musikverein Fischbach, dem er seit knapp 60 Jahren als Musiker angehört. Im MVF war Stehle knapp 13 Jahre Vorsitzender.