Niedereschach Afrikanisches Lebensgefühl

Königsfeld/Niedereschach (alb). Der Gesangverein "Eintracht" Niedereschach, die "Singing Souls bei Mela", der Kinderchor "Die Kidz Royalty", die Tanzschule "Gym Dance" und die Trommlergruppe "Akoma" sind die Protagonisten des großen Konzert-Projektes "Out of Africa", das am Samstag, 16. Juni, um 17 Uhr in der Eschachhalle in Niederschach und am Freitag, 6. Juli, um 18 Uhr im Haus des Gastes in Königsfeld stattfindet.