Niedereschach Afrikanisches Flair

Niedereschach. Seit Februar wird intensiv geprobt und heute, Samstag, 16. Juni, in der Eschachhalle ist es soweit: Unter dem Motto "Out of Africa" lockt ab 17 Uhr ein Konzertabend mit dem Gesangverein Eintracht Niedereschach, dem Projektchor "The Singing Souls", dem Kinderchor "Kidz Royalty" und der Trommlergruppe "Akoma". Nachdem die Tanzschule Gym Dance, die ebenfalls mit dabei sein wollte, nun nicht kann, übernehmen diesen Part ebenfalls die Trommler.