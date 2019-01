Niedereschach Ärger über geplante Getränkehalle

Niedereschach-Kappel. Während der Frageviertelstunde trugen etliche Kappler Bürger ihre Bedenken gegen die Bauvoranfrage zum Neubau einer Getränke- und Leerguthalle in der Eschachstraße 5, also neben der Stellfalle und gegenüber der Einmündung des Mühlenwegs, vor. Diese Bauvoranfrage wurde wenige Tage nach der Ortschaftsrat-Sitzung in Kappel vom 25. Oktober eingereicht und konnte so nicht mehr im Ortschaftsrat behandelt werden. Der Gemeinderat erteilte am 17. Dezember bei zwei Enthaltungen sein Einvernehmen. Die Bürger verstanden nicht, dass der Gemeinderat, ohne den Ortschaftsrat in seine Entscheidungen miteinzubeziehen, sein Einvernehmen gab, obwohl genau dasselbe Bauvorhaben vor 15 Jahren von verschiedenen Ämtern aus Naturschutzgründen abgelehnt wurde.

Ortsvorsteher Werner Reich verlas den Wortlaut der seinerzeitigen Entscheidung: "Das angestrebte Bauvorhaben liegt in einem für die Bebauung freizuhaltende Fläche. Diese Fläche ist zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft vorgesehen." Die besorgten Bürger machten deutlich, dass eine derartig dimensionierte Halle an dieser Stelle total fehl am Platz sei. Neben optischen Bedenken wurde auch die Sicherheit angesprochen, da der Schulweg vieler Kinder dort entlangführt. Denn direkt neben dem beantragten Bereich befinden sich zwei Bushaltestellen, wo Schüler täglich ein- und aussteigen, sowie die Ein- und Ausfahrt zum Mühlenweg, die seit Eröffnung der "Säge" sehr stark befahren ist. Der Schwerverkehr mit Getränkelieferungen würde die Lage noch verschärfen, so die Bürger. Mehrere Bürger gaben ihren Protest gegen das Bauvorhaben in schriftlicher Form beim Ortschaftsrat ab. Bürgermeister Martin Ragg erklärte den Zuhörern die rechtliche Sachlage und den weiteren Verwaltungsweg. Er versprach Transparenz und sofortige Information, wenn vom Landratsamt eine Entscheidung eintreffe.