Niedereschach Acht Erstklässler zählt Grundschule

Dort wurden zwei Klassen mit je 16 Schülern, also insgesamt 32 ABC-Schützen eingeschult. Die Klassenlehrerinnen dort sind Madeleine Kunz und Julia Schranz.

In Niedereschach begann die Einschulungsfeier mit einem gemeinsamen Gottesdienst. In der Schulsporthalle wurden die ABC-Schützen von den Zweitklässlern mit einem kleinen Programm begrüßt, ehe die erste Unterrichtsstunde begann. Sowohl in Fischbach als auch in Niedereschach stand für die Teilnehmer an den Feiern im Anschluss noch ein kleines Büfett bereit, das dankenswerter Weise vom Schulförderverein gesponsert wurde.

Dank der bestens funktionierenden Kooperation zwischen den Kindergärten und den Schulen in der Gesamtgemeinde, kennen die ABC-Schützen bereits Lehrer und künftige Mitschüler, was für die künftigen Erstklässler den Einstieg in den Schulalltag doch erheblich vereinfacht.