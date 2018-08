Niedereschach Abwehr gezeigt

Sie wurden in zwei Stunden über die rechtlichen Grundlagen aufgeklärt und haben anschließend in praktischen Übungen einfache aber effektive Selbstverteidigungsmaßnahmen erlernt. Unter fachkundiger und professioneller Anleitung der Sportschule Defcon kamen die Kinder gehörig ins Schwitzen und mussten das Erlernte am Ende bei einem Rollenspiel anwenden. Dabei durften Stimme und Körper eingesetzt werden. Alle Kinder und Jugendlichen waren schwer beeindruckt wie einfach potenzielle Gefahren abgewendet werden können.

Christine Blessing vom Gemeindeteam Niedereschach freute sich über das große Engagement und den Einsatz der Teilnehmer und füllte die verbrauchte Energie durch einen kleinen Imbiss und Getränke wieder auf. Eine Fortsetzung zum vertiefenden Erlernen dieser Grundtechniken der Verteidigung und der Abwehr von Griffen und Schlägen könnte es im nächsten Jahr geben.