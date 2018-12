Niedereschach Abwechslungsreiches Programm

In Erinnerung rief er am Schluss noch einmal alle durchgeführten Aktivitäten, bei denen schöne Stunden miteinander verbracht wurden. Eröffnet wurde das Jahr mit einer Wanderung nach Neuhausen ins Kreuz. Es folgten Touren "Rund um Niederschach" in die Minigolfklause, nach Buchenberg in die Waldauschänke, zum Staatsbahnhof nach Trossingen, zum Römerbad nach Sinkingen und dort ins Kreuz. Weiter eine Blütenwanderung ins Harmersbachtal, weitere Wanderungen auf dem alten Postweg mit Blicken in den Hegau mit Einkehr in Blumberg; von Dotternhausen zum "Schömberger Stausee" oder im Hinteren Wiesental von Todtnau nach Utzenfeld. Hinzu kamen eine Schifffahrt von der Insel Reichenau nach Radolfzell; eine Wanderung rund um den Fohrenbühl und von Hinterzarten nach Titisee. Gewandert wurde am Bodensee von Bodman nach Ludwigshafen mit Einkehr beim "Schuhfranz", sowie im "Schwenninger Moos" und als letzten Termin wieder rund um Niedereschach über den Almend und den Dobel in die Minigolfklause. Die Teilnehmerzahlen an den letzten Ausfahrten, so Stärk, hätten etwas "geschwächelt". Darüber mache man sich Gedanken.

Beim Seniorennachmittag habe er bereits etwas Werbung für diese Ausfahrten betrieben. Gestiegen sei hingegen die Zahl der Kurzwanderer, was wohl auf den Altersdurchschnitt zurückzu- führen sei. Auch darauf werde man sich einstellen. Nach seinen Ausführungen und Informationen erteilte Stärk Bürgermeister Martin Ragg das Wort, der voll des Lobes für die Niedereschacher Senioren war. Er informierte über die aktuelle Kommunalpolitik. Sein musikalisches Ständchen, das zum Mitsingen animierte, durfte nicht fehlen.