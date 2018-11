Niedereschach Abraham und Sara bekommen Besuch

Bei einem zentralen Gottesdienst mit Kindergottesdienst am Sonntag, 9. Dezember, um 10.15 Uhr in der evangelischen Kirche in Niedereschach, werden die neuen Kirchenfenster feierlich eingeweiht. Von 14 bis 17 Uhr können die neuen Fenster bei einem "Tag der offenen Tür" mit Kaffee, Kuchen und Getränke besichtigt werden. Um 17 Uhr endet dann der große Tag für die Kirchengemeinde mit einer Andacht.

Eigens für die Einweihung der neuen Kirchenfenster wurde eine sehr ansprechend und informativ gestaltete Festschrift erstellt. In den Grußworten des Dekans des Kirchenbezirks Villingen, Wolfgang Rüter-Ebel, Niedereschachs Bürgermeister Martin Ragg und der bei der Realisierung des Projektes mit eingebundenen Architektin der evangelischen Landeskirche, Christiane Kotte, wird die Bedeutung des Kirchenfensterprojektes für die Jakobusgemeinde hervorgehoben. In der Festschrift wird auch erläutert, was Glaskunst ausdrückt und in der Kirche so bedeutungsvoll ist. Bei den neuen Kirchenfenstern erzählen die Fenster eine spannende Geschichte unter der Überschrift "Zu Gast bei Abraham und Sara".

Auch erfährt man in der Festschrift einiges über den Entstehungsprozess des Projektes, und natürlich werden der Siegerentwurf des Künstlers Lukas Derow und die dahinter stehenden sehr intensiven Gedanken ausführlich erläutert. Bekanntlich ging Derow in einem durchgeführten Kunstwettbewerb mit seinem Entwurf als Sieger hervor (wir berichteten). Derow wählte für die Fenster einen Text aus Genesis 18 aus. Drei Männer, von Gott gesandt, besuchen Abraham und Sara. Sie werden von diesen köstlich im wohltuenden Schatten der Eichen bewirtet und verkünden später, dass Abraham und Sara trotz ihres hohen Alters noch ein Kind geschenkt werden solle.