Niedereschach Abend mit Allgäupower voller Erfolg

Niedereschach. Es ist das bunte, illustre Gemisch aus feschen Mädels in ihren schmucken Dirndln, dazu die meisten Jungs mit rotkarierten Hemden und den Krachledernen und dazwischen furchterregende Halloween-Monster mit blutverschmierten Gesichtern, das den besonderen Reiz dieser Halloween-Party seit Jahren ausmacht.

Werner Reich und Wolfgang Hauser vom veranstaltenden FC Kappel hinter der Eingangskasse hatten allen Grund zur Freude: Genau 850 Halloween-Fans waren es, die bis zum Höhepunkt der Party gegen 23 Uhr gezählt wurden und die begeistert ihre Mega-Party mit der Partyband "Allgäu-Power" vom Starnberger See in der Eschachhalle feierten. Und die sechs Musiker Dani, Manfred, Jakob, Max, Moritz und Reiner, alles talentierte und teils sogar studierte Musiker, wurden ihrem guten Ruf auch am Halloween-Abend von Anfang an gerecht und erwiesen sich als Multi-Instrumentalisten.

Das sorgte für kontinuierliche Bewegung auf der Bühne und vor allem in der vollbesetzten Halle. Zudem hatten die Musiker den ganzen Abend über so manche Überraschung parat. Optisch aufgepeppt mit einer faszinierenden Lasershow präsentierten die jungen Musiker, die auf der Bühne mindestens genauso viel Spaß hatten wie ihr Publikum. Das Showgewitter der Extraklasse mit Volksmusik sowie Schlager, Evergreens aus Rock und Pop, aktuelle Partykracher und Charthits der deutschsprachigen und internationalen Musiklandschaft wurde aufgepeppt mit Hits der Rolling Stones über Robbie Williams, Queen, und natürlich zünftigen Wies’n-Klassikern.