Niedereschach 72-Stunden-Aktion: Streichelzoo in Kappel ist jetzt barrierefrei

Im Rahmen eines organisierten Kinder-und Familienfestes, das als eine der Aufgaben organisiert wurde, strahlten KJG-Sprecher Marc Müller, Bürgermeister Martin Ragg und Pfarrer Alexander Schleicher um die Wette. Ragg und Schleicher zollten den Kindern und Jugendlichen Respekt für ihre Leistung. Es sei schon beeindruckend gewesen, was die jungen Menschen der KJG gemeinschaftlich in 72 Stunden bewegt haben.

Von diesem Gemeinschaftserlebnis könnten die Kinder und Jugendlichen noch lange zehren. Riesengroß war zudem die Freude darüber, dass die Niedereschacher auf Dekanatsebene die Deckelsammelaktion, aus deren Erlös Polio-Impfungen finanziert werden sollen, gewann. Über 155.000 Deckel wurden für diesen guten Zweck gesammelt.

Zwar war das Hauptquartier während der Aktion in der Niedereschacher Schulsporthalle, und die jungen Menschen waren beim Sammeln von Spenden und dem Organisieren von Material und sonstiger Unterstützung in allen Ortsteilen unterwegs, die Musik spielte jedoch eindeutig im Streichelzoo in Kappel. Dieser wurde für Menschen mit Handicap entsprechend barrierefrei umgestaltet. Dazu wurde unter anderem ein barrierefreier Zugang zum neuen Hasenhaus geschaffen. Dabei floss der Schweiß in Strömen, als es galt den Untergrund vorzubereiten, eine Drainageschicht einzubauen und den Weg zu pflastern. Einige vorhandene Bäume und deren Wurzelwerk mussten entfernt werden, um das Gelände rund um das neue Hasenhaus anzugleichen und barrierefrei zu gestalten. Eine Rasenfläche wurde eingesät, und die Umnutzung des vorhandenen Bienenhauses zum Hasenhaus machte Putz-Abschleif-und Anstreichaktionen erforderlich. Auch für eine artgerechte Inneneinrichtung für die Hasen sorgten die jungen Menschen. Danach brachte man das Logo der 72-Stunden-Aktion an der Außenwand an. Zudem wurde das Gelände umzäunt.