Niedereschach 27 Sportabzeichen für junge Athleten

Viele Eltern bemängelten in diesem Zusammenhang, dass die Kinder in der Schule noch nie Werfen oder einen Weitsprung gemacht haben. Der in der Leichtathletik seit Jahrzehnten beheimatete Volz konnte dies durch seine Tipps jedoch mehr als nur ausgleichen, und so schafften alle teilnehmenden Kinder mindestens das silberne und einige auch das goldene Leistungsabzeichen.