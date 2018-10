Niedereschach 1,3 Millionen für das Gebiet "Badäcker"

Niedereschach-Schabenhausen (alb). Etwas verwundert zeigten sich in der Sitzung des Schabenhauser Ortschaftsrates einige Ratsmitglieder, dass die von der Bevölkerung seit längerem gewünschte Anlage von Baumgräbern auf dem Friedhof in Schabenhausen 60 000 Euro kosten soll. Das hatte man sich wesentlich kostengünstiger vorgestellt.

Für den Breitbandausbau in Schabenhausen sind 150 000 Euro eingeplant, für die Umnutzung des früheren Feuerwehrraumes in einen Jugendraum in der Schlierbachalle 7500 Euro sowie 10 000 Euro für Sicherheitstechnik in der Schlierbachalle. Ortsvorsteher Alfred Irion wies darauf hin, dass man für eine geplante Deckenerneuerung im Kindergarten zudem 5000 Euro beantragt habe. Dabei handle es sich lediglich um Materialkosten. Alles andere würden handwerklich begabte Väter der Kinder ehrenamtlich erledigen. Diese Initiative könne man schlicht und einfach nicht "abwürgen". Aber auch die Baumgräber auf dem Friedhof, die man bereits im letzten Jahr verschoben habe, sollten nun angelegt werden. "Wenn das wieder gestrichen wird, haben wir ein Problem", so Irion mit Blick auf diesen aus seiner Sicht dringlichen Wunsch der Bürger.

Gemeinderat entscheidet