Niedereggenen gegen Funkmast: Was wird aus dem Freudenberg?

Was bewegt die Bürger in den Schliengener Ortsteilen und was steht aktuell auf der Agenda? Wir haben beim Niedereggener Ortsvorsteher Timo Hemmer nachgefragt.
Es tut sich einiges im Schliengener Ortsteil Niedereggenen. Letztens haben die Mitglieder des Dörfervereins „SchOeNeLi“ (Schallbach, Ober-, Niedereggenen und Liel) einen neuen Wanderweg zwischen Schützenhaus und Weihergärtle angelegt. Am Samstag trafen sich die Ortschaftsräte und engagierte Eltern um den Zaun rund um den neu angelegten Kinderspielplatz bei der Grundschule aufzubauen.