Niederbayern: Zwei Frauen bei Unfall ums Leben gekommen

1 Für die beiden Frauen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

Am frühen Ostermontag stoßen zwei Autos auf einer Bundesstraße zusammen. Für zwei Frauen kommt jede Hilfe zu spät.









Zwei Frauen sind bei einem Frontalzusammenstoß in Niederbayern getötet worden, eine weitere Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Laut den Angaben eines Polizeisprechers stießen zwei Autos auf der Bundesstraße 11 bei Patersdorf (Landkreis Regen) zusammen. Die beiden Frauen starben demnach noch an der Unfallstelle. Mit den beiden getöteten Frauen saßen noch zwei weitere Menschen in einem der beteiligten Wagen.