Niederbayern: Autofahrer lässt verletzte Beifahrerin nach Unfall zurück

1 Der Mann soll seine Beifahrerin nach dem Unfall schwer verletzt im Wagen zurückgelassen haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein 29-Jähriger verliert alkoholisiert die Kontrolle über seinen Wagen. Seine Beifahrerin wird bei dem Unfall schwer verletzt. Doch der Mann läuft davon - und löst einen größeren Sucheinsatz aus.









Ein Autofahrer hat seine schwer verletzte Beifahrerin in Niederbayern im Wagen zurückgelassen, nachdem er alkoholisiert einen Unfall verursacht hatte. Der 29-Jährige sei zu schnell durch eine Baustelle in Hunding (Landkreis Deggendorf) gefahren, als er die Kontrolle über den Wagen verloren und in den Straßengraben geschleudert sei, teilte die Polizei mit. Die 24 Jahre alte Beifahrerin habe der Mann trotz ihrer Verletzungen im Wagen zurückgelassen und sei davongelaufen.