Nick Woltemade: Ex-VfB-Stürmer kehrt zurück – und will als „Entertainer“ glänzen

– Im Trikot von Newcastle United kehrt Nick Woltemade zurück auf einen deutschen Fußballplatz. Zum ersten Mal seit seinem Abschied aus Stuttgart trifft der 1,98-Meter-Stürmer wieder auf einen Gegner aus der Bundesliga. Der rund 90 Millionen Euro teure Neuzugang, der in Englands Norden bereits zum Publikumsliebling avancierte, will auch im Champions-League-Duell bei Bayer Leverkusen am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) Akzente setzen.