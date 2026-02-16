Nichthuldigerball in Bisingen: Im siebten Fasnetshimmel

Bisinger Nichthuldigerball begeistert mit hochkarätigem Programm. Gerhard Dehner darf sich mit der goldenen Narrenkappe schmücken.
Ausgelassen und stimmungsvoll feierten die Gäste am Freitagabend beim traditionellen Nichthuldigerball in der ausverkauften Hohenzollernhalle. Jonas Ott (Narrenvater) und Paul Haspel (Narramoaschter) eröffneten den Abend gemeinsam mit den verschiedenen Schlachtrufen der Bisinger Zünfte. Für musikalische Unterhaltung sorgte die Live-Band „Prestige“ mit ihrer charismatischen Sängerin, die das Publikum von Beginn an zum Mitsingen und Mitschunkeln animierte.