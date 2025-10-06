„Nicht unser Betrieb“: Christopher Rubin distanziert sich von Bränden in Gengenbach

1 Der gesamte Gebäudekomplex der ehemaligen Rubin-Mühle stand am Sonntag in Flammen. Foto: Einsatz-Report24 Der Chef der Rubinmühle in Hugsweier hat sich zum erneuten Großfeuer in Gengenbach geäußert. Er verwahrt sich dagegen, dass das betroffene Gebäude Rubin-Mühle genannt wird.







In den vergangenen beiden Wochen brannte es zweimal auf dem Gelände der ehemaligen Malzfabrik in Gengenbach. In der öffentlichen Berichterstattung wurde das betroffene Areal dabei als Rubin-Mühle bezeichnet. Diese Darstellung sei nicht korrekt und müsse klar gestellt werden, hat jetzt Christopher Rubin, Chef der Rubinmühle in Hugsweier, in einer Pressemitteilung betont: Die Rubin Mühle GmbH sei nicht Eigentümerin der betroffenen Liegenschaft. Vielmehr handele sich um die ehemalige Malzfabrik Gengenbach, die bereits vor mehr als 40 Jahren stillgelegt worden sei.