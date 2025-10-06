„Nicht unser Betrieb“: Christopher Rubin distanziert sich von Bränden in Gengenbach

Der Chef der Rubinmühle in Hugsweier hat sich zum erneuten Großfeuer in Gengenbach geäußert. Er verwahrt sich dagegen, dass das betroffene Gebäude Rubin-Mühle genannt wird.
In den vergangenen beiden Wochen brannte es zweimal auf dem Gelände der ehemaligen Malzfabrik in Gengenbach. In der öffentlichen Berichterstattung wurde das betroffene Areal dabei als Rubin-Mühle bezeichnet. Diese Darstellung sei nicht korrekt und müsse klar gestellt werden, hat jetzt Christopher Rubin, Chef der Rubinmühle in Hugsweier, in einer Pressemitteilung betont: Die Rubin Mühle GmbH sei nicht Eigentümerin der betroffenen Liegenschaft. Vielmehr handele sich um die ehemalige Malzfabrik Gengenbach, die bereits vor mehr als 40 Jahren stillgelegt worden sei.