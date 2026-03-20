Nicht überall sind sie willkommen: In diesen Ortenauer Gebieten könnten sich künftig Windräder drehen

Nicht nur in den Höhenlagen, auch etwa im Ried sieht der Regionalverband aktuell Vorranggebiete vor. Die Fortschreibung des Plans geht in Runde zwei.
1,8 Prozent der Fläche Baden-Württembergs sollen als sogenannte Vorranggebiete für Windkraft ausgewiesen werden. In der südlichen Ortenau wird nun immer konkreter, welche Bereiche dafür in Frage kommen. Zuständig ist der Regionalverband Südlicher Oberrhein. Ein erster Plan wurde 2024 offengelegt, die Kommunen sollten Stellung nehmen. Auf die Anmerkungen hat der Regionalverband reagiert und einen neuen Plan erarbeitet. Die (nicht) vorgenommenen Änderungen haben Auswirkungen auf konkrete Projekte.