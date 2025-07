Es war wohl die Frage im Vorfeld des Trainingsauftakts beim SC Freiburg. Ist Ritsu Doan, der seit Wochen und Monaten mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wird, mit dabei?

Die Antwort darauf gab es am Sonntagvormittag um kurz nach 11 Uhr, als die Mannschaft – Kapitän Christian Günter und Nicolas Höfler vorneweg – erstmals in dieser Saison den Rasen des Europa-Park-Stadions betrat.

Nein – Doan war nicht mit dabei. Ein Fingerzeig in Richtung Abgang? Eher nicht. „Ritsu ist da, aber nicht auf dem Trainingsplatz. Er kriegt noch ein bisschen länger frei“, erklärte Sportvorstand Jochen Saier. Sein Fehlen sei „planmäßig“, er trainierte am Sonntag individuell in den Katakomben.

Sportvorstand Jochen Saier gibt Einblick in die Planungen

Nach derzeitigem Stand soll der Japaner mit den A-Nationalspielern am 14. Juli einsteigen – sofern er zu diesem Zeitpunkt noch Spieler des SC Freiburg ist.

Denn: „Es ist kein Geheimnis, dass wir die Tür ein bisschen aufgemacht haben, wenn das Gesamtpaket stimmt“, sagte Saier, während im Hintergrund noch trainiert wurde. Seit einiger Zeit wird bereits über Doans Abgang spekuliert, Eintracht Frankfurt soll großes Interesse an dem offensiven Flügelspieler haben.

Kader ist für einen Abgang von Doan vorbereitet

„Ich will einen Wechsel aber auch nicht herbeischreien. Und wenn es nicht passiert, wären wir auch glücklich“, sagte Saier, der den Kader personell jedoch bereits auf einen Abgang vorbereitet hat. Neben dem am Sonntag noch fehlenden Yuito Suzuki (Bröndby IF) hat der SC auch Cyriaque Irié (ESTAC Troyes) und Derry Scherhant (Hertha BSC) für die Offensive verpflichtet.

Die beiden waren am Sonntag beim Trainingsauftakt mit dabei, genau wie Rückkehrer Philipp Treu (St. Pauli), Anthony Jung (Werder Bremen) und Noah Weißhaupt, der zuletzt an St. Pauli verliehen wurde. Ob er zum Ende des Transferfenster auch noch im Breisgau spielt, ist offen.

„Wird noch Bewegung drin sein“

„Da wird schon noch Bewegung drin sein in den nächsten Wochen“, sagte Saier in Sachen Abgänge. Denn Weißhaupt ist nicht der einzige, bei dem ein Wechsel vorstellbar ist. Für Kiliann Sildillia gibt es dem Vernehmen nach mehrere Interessenten und auch Stürmer Michael Gregoritsch ist ein potenzieller Abgangskandidat.

Kommt der Gregoritsch-Nachfolger aus Frankfurt?

Sollt der österreichische Nationalspieler, der zuletzt „mit der Gesamtsituation nicht hundertprozentig zufrieden“ (Saier) war, gehen, würde der SC Freiburg wohl noch mal auf dem Transfermarkt tätig, so der Sportvorstand.

Berichten zufolge haben die Breisgauer Interesse an Igor Matanović, der in der Vorsaison in Frankfurt nicht über die Rolle des Jokers hinausgekommen ist.

Ansonsten sind die Planungen in Sachen Neuzugänge pünktlich zum Trainingsstart so gut wie abgeschlossen, der Kader ist groß – fast schon zu groß. Auf der Seite der Abgänge dürfte sich daher in den kommenden Wochen noch einiges tun.