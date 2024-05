Was die Lahrer Gemeinderäte am neuen Gründerzentrum kritisieren

1 In der Rainer-Haugs-Straße 15, im Gebäude B 33, soll das Lahrer Gründerzentrum entstehen. Foto: Wendling

Die Pläne der Stadt, auf dem Flugplatzareal eine Heimat für Jungunternehmer zu schaffen, kam im Gemeinderat generell gut an. Einige Stadträte hatten jedoch ein paar Bedenken.









Für die Umsetzung der Idee, Start-ups in der Rainer-Haungs-Straße eine Heimat bereitzustellen, soll eine neue Betreibergesellschaft sorgen. Diese hat die Stadt bereits in der vergangenen Woche vorgestellt, nun war es am Gemeinderat, Stellung zum Projekt zu zu nehmen.