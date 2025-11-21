Nicht nur Koehler und Herrenknecht: Das sind die „heimlichen Weltmarktführer“ aus der Ortenau

Wer meint, die Ortenau hätte nur Wein und Bollenhut zu bieten, wird von der „Wirtschaftswoche“ eines Besseren belehrt. Fünf Unternehmen gelten als „heimliche Weltmarktführer“.
Sie müssen mindestens 50 Millionen Euro Umsatz im Jahr machen und auf wenigstens drei Kontinenten vertreten sein. Gehören sie in ihrem Marktsegment dann noch zu den zwei umsatzstärksten der Welt, finden deutsche Unternehmen Eingang in das im November veröffentlichte Ranking der „Wirtschaftswoche“, in der 500 „heimliche Weltmarktführer“ mit Umsätzen gelistet sind.