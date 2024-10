1 So ähnlich und noch viel schlimmer sehen die Bilder der Tübinger Grundschule aus, die Boris Palmer zeigt. Einige Kommentatoren sprechen jedoch auch an, dass viele Schultoiletten in einem schlechten Zustand sind. (Symbolfoto) Foto: Satjawat - stock.adobe.com

Diese Schock-Bilder sind nichts für Menschen mit sensiblem Magen: Boris Palmer zeigt Einblicke in eine Schultoilette einer Grundschule in Tübingen. Zuletzt hatte es auch Ärger wegen Verschmutzung und Vandalismus an einer Horber Schule gegeben.









Was ist an deutschen Schulen los? An der Gewerblichen und Hauswirtschaftlichen Schule in Horb wurden zum neuen Schuljahr neue Toilettenregeln aufgestellt, die für Aufregung sorgten.