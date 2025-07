Die Bundesstraße 27 wird hier in der Region oft als Lebensader des Zollernalbkreises bezeichnet. Aus gutem Grund: Die Straße führt von Hechingen einmal durch den gesamten Kreis bis nach Schömberg. Darüber hinaus reicht die Straße aber noch viel weiter. Wir haben uns den Streckenverlauf einmal genauer angeschaut.

Die gut 30 Kilometer, die die B27 durch den Zollernalbkreis führt sind nur ein Bruchteil der Gesamtstrecke der Bundesstraße. Insgesamt bringt es die Bundesstraße 27 auf sage und schreibe knapp 700 Kilometer.

A81 ersetzt ein kleines Teilstück der B27

Im Süden startet die Straße direkt an der Schweizer Grenze in der Nähe des beschaulichen Orts Lottstetten im Kreis Waldshut. Wer hier auf die B27 auffährt und diese nicht mehr verlässt landet am Ende in Blankenburg im Harz – eine knapp 20 000 Einwohner zählende Stadt in Sachsen-Anhalt.

Wobei man streng genommen zwischen Tauberbischofsheim und Würzburg rund 20 Kilometer nicht Bundesstraße, sondern Autobahn fährt. Dieses Teilstück wird durch die A 81 ersetzt. Die Straße durchquert mit Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt insgesamt fünf Bundesländer.

Aufgrund des Streckenverlaufs Richtung Ostdeutschland verlief bis zum Jahr 1989 die innerdeutsche Grenze durch die Bundesstraße und trennte zwischen Elend und Braunlage den Osten vom Westen. Heute erinnert daran nur noch ein Grenzdenkmal.

Größtenteils verläuft die Strecke durch sehr ländliches Gebiet

Die Strecke der B27 verläuft größtenteils durch sehr ländliches Gebiet, schlängelt sich aber auch durch die ein oder andere größere Stadt, wie Würzburg oder vorbei an Villingen-Schwenningen im Schwarzwald. Am verkehrsreichsten dürfte die Bundesstraße in und rund um die Landeshauptstadt Stuttgart sein.

Dort verläuft sie südlich vorbei am Flughafen, weiter über die Weinsteige hinunter in den berühmten Stuttgarter Kessel. Dort geht es vorbei am Hauptbahnhof weiter Richtung Norden durch Zuffenhausen weiter Richtung Ludwigsburg.

Den Luxus einer vierspurigen Fahrbahn wie man das etwa zwischen Balingen und Hechingen kennt, gibt es nicht überall. Schon von Balingen aus in Richtung Schömberg hat die B27 eher den Charakter einer normalen Landstraße.

In den ein oder anderen Kommunen gibt es deshalb auch Streit um die B27. So wird der Ausbau der Bundesstraße bei Ofterdingen aktuell heiß diskutiert. Im Balinger Ortsteil Endingen stören sich die Anwohner am großen Verkehrsaufkommen. So ist die B27 nicht nur Lebensader, sondern auch Konfliktsymbol – im und über den Zollernalbkreis hinaus.