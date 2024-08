Nicht nur hinter den Kulissen ist vieles neu: Das wird am Sonntag beim Burgfest auf der Hohengeroldseck geboten

Das wird am Sonntag beim Burgfest auf der Hohengeroldseck geboten

1 Bilder wie diese aus dem vergangenen Jahr soll es am Sonntag beim Burgfest auf der Hohengeroldseck wieder geben. Foto: Kiryakova

Musik, Handwerk, Spiele, Getränke und vieles mehr: Mit dem Burgfest auf der Hohengeroldseck soll am Sonntag das Mittelalter zum Leben erweckt werden. Das Fest stand nach dem Tod von Antreiber Johannes Wagner zeitweise auf der Kippe. Nun soll es jedoch – mit einigen Neuerungen – über die Bühne gehen.









„Wir freuen uns, dass wir es geschafft haben, trotz der traurigen Umstände ein Fest zu organisieren“, leitet Bürgermeister Michael Moser das Pressegespräch zum Burgfest ein. Die Rede ist natürlich vom Tod von Johannes „Hannes“ Wagner. Der Seelbacher, der das Fest 1990 mitbegründete und seit jeher große Teile der Organisation übernahm, ist im März diesen Jahres gestorben. „Der Schock war riesig“, blickt Moser zurück. „Wir haben uns schon gefragt, wie wir das ohne Hannes machen sollen“, ergänzt Mitorganisator Manfred Uhl. So habe man gezweifelt, ob man die Aufgaben Wagners im Organisationsteam kompensiert bekomme. Moser macht keinen Hehl daraus, dass auch eine Absage – oder eine Veranstaltung in abgespeckter Form – im Raum stand. „Es war dann aber relativ schnell klar, dass wir weitermachen wollen“, so der Bürgermeister. Auch im Sinne von Johannes Wagner.