Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Urschelführung. Foto: Büchler

Mit einem Gesamtpaket von rund 35 Stadt- und Themenführungsangeboten startet die Tourismus-Abteilung der Stadt Nagold in die neue Saison.















Nagold - Bis Ende Oktober steht ab April in Nagold jeden Sonntag um 15 Uhr eine öffentliche Führung auf dem Programm – Gruppenführungen sind jederzeit buchbar.

Im Angebot befinden sich 18 öffentliche Führungen unter dem Motto "Historische Altstadt". Sie beginnen jeweils sonntags um 15 Uhr am Urschelbrunnen, direkt neben dem Rathaus. Die erste Führung durch die historische Altstadt findet am Sonntag, 3. April mit Stadtführer Eckhart Kern statt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. "Auf diesen geführten Rundgängen erfährt man immer wieder Neues und Interessantes, selbst wenn man hier schon viele Jahre lebt", weiß Annika Tittjung, Mitarbeiterin im Amt für Kultur, Sport und Tourismus.

Spannende Themenführungen

Darüber hinaus steht eine bunte Palette spannender Themenführungen auf dem Programm. Stadtführerin Judith Bruckner macht sich beispielsweise am Sonntag, 22. Mai die Lebenswege vieler Frauen zum Thema, die durch Nagold führten und führen. Dieser Rundweg beginnt an der Remigiuskirche und führt von dort in die Altstadt.

Ebenfalls wieder mit im Programm ist die Führung "Von ällem ebbes", eine historische Altstadtführung über und für Schwaben. Hier führt Stadtführer Helmut Luckert seine Gäste am Sonntag, 24. Juli mit schwäbischem Charme durch Nagold. Am Sonntag, 30. Oktober heißt es von Helmut Luckert dann "Suchet der Stadt Bestes" – mit Luther-Worten durch Nagold.

Wald, Holz, Flößerei

Erst zum zweiten Mal mit im Programm ist die von Stadtführer Eckhart Kern entwickelte Führung "Wald, Holz, Flößerei – ›Jockele Sperr!‹". Seine Gäste dürfen gespannt sein, was Kern am Sonntag, 21. August auf seiner Führung zu erzählen hat.

Auf die Spuren des "Altensteigerle" können sich Interessierte am Sonntag, 7. August mit Stadtführer Jürgen Renz begeben. Das "Altensteigerle" war eine Schmalspurbahn der Königlich Württembergischen Staatseisenbahn, die von 1891 bis 1967 die Stadt Nagold mit Altensteig verband.

Zur Burgruine

Natürlich wird auch die beliebte Führung hinauf zur Burgruine Hohennagold nicht fehlen. Auf dem Weg, den Schlossberg empor machen die Gästeführer immer wieder Rast und erzählen so manche spannende Anekdote. Die öffentlichen Burgführungen finden in diesem Jahr am 8. Mai, 26. Juni und 11. September statt. Treffpunkt ist jeweils um 15 Uhr an der Schiffbrücke (Unterm Wehr 19). Mit der sagenumwobenen wüsten Urschel kann die Burgruine bei einer Führung mit Cornelia Hildebrandt-Büchler am 2. Oktober erkundet werden.

Allen, die es mehr in die Natur zieht, seien die Führungen der Nagolder Schwarzwald-Guides empfohlen. Thomas Bühler nimmt seine Gäste mit auf eine "NaTour in Nagold" und gibt spannende Einblicke in die Lebenswelt "zwischen Gartenzaun und Landschaftsraum". Mit Gabriele Züffle tauchen die Teilnehmen-den tief in die Geheimnisse des Waldes ein und lernen, diesen mit allen Sinnen wahrzunehmen und zu genießen.

Weitere Infos

Für öffentliche Führungen bezahlen Erwachsene direkt vor Ort beim Gästeführer drei Euro, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren sind kostenfrei. Eine Anmeldung zur Führung ist nicht erforderlich. Die aktuell geltenden Abstands- und Hygienemaßnahmen sind zu beachten. Weitere Informationen auch zur Buchung von Gruppenführungen sowie alle Termine der öffentlichen Stadtführungen sind unter www.nagold.de/Stadtfuehrungen zu finden.