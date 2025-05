Nicht nur Freizeitpark, sondern auch Wirtschaftsfaktor: Europa-Park sorgt für Millionenumsätze im Land

1 Der Europa-Park sichert laut Mitteilung etwa 6100 Beschäftigungsverhältnisse in der Region Ortenau-Emmendingen Foto: Europa-Park

Eine Studie der Universität St. Gallen errechnete die regionale Wertschöpfung des Ruster Unternehmens. So sichere der Europa-Park etwa 6100 Beschäftigungsverhältnisse in der Region Ortenau-Emmendingen.









„Ausgelöst durch den Europa-Park werden innerhalb eines Jahres in Baden-Württemberg hohe dreistellige Millionenumsätze erzielt. Das geht aus einer aktuellen Untersuchung der Universität St. Gallen hervor“, erklärt der Europa-Park in einer Mitteilung. Die Wissenschaftler hätten herausgefunden, dass die Ausgaben des Freizeitparks und seiner Besucher im Geschäftsjahr 2023/24 Umsätze von insgesamt 896 Millionen Euro in Baden-Württemberg und 156 Millionen im Elsass ausgelöst hätten. Davon 647 Millionen in der Region Ortenau-Emmendingen, darunter allein 343 Millionen in der Erlebnisregion Europa-Park (Rust, Ettenheim, Herbolzheim, Kappel-Grafenhausen, Mahlberg, Rheinhausen und Ringsheim). Diese Umsätze würden den Einkauf von Waren und Dienstleistungen durch den Europa-Park, die Ausgaben von Europa-Park Besuchern etwa im Gastgewerbe und Einzelhandel, die Konsumausgaben der Beschäftigten des Europa-Park und die dazugehörigen Vorleistungen regionaler Unternehmen umfassen.