Nicht nur die Spritpreise: Wie der Irankrieg die Landwirte im Kinzigtal trifft

Die Kämpfe in der Golfregion führen zu explodierenden Energiepreisen. Das bekommen auch die Landwirte in der Kinzigtal-Region zu spüren.
Die in Folge des Irankrieges sprunghaft gestiegenen Preise für Benzin und Diesel treffen nicht nur die Pendler. Auch Landwirte müssen für die Tankfüllungen ihrer Landmaschinen tiefer in die Tasche greifen. Hinzu kommt: Die Kosten für Dünger sind ebenfalls explodiert. Jüngst warnte Bauernverbandschef Joachim Rukwied vor steigenden Lebensmittelpreisen als Konsequenz der Preisspirale. Aber wie betroffen sind die Landwirte in der Kinzigtalregion? Wir haben bei Ulrich Müller, Vorsitzender des BLHV-Kreisverbands Wolfach, nachgefragt.