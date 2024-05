1 Oliver Dewes (hier noch als Trainer des FSV Seelbachim Spiel gegen Stadelhofen) ist nach dem Aus von Christian Saban schon früher als gedacht auf der Trainerbank des SV Rust gelandet. Nach dem jüngsten Sieg gegen Renchen steht das Team auf Platz sieben. Foto: Fissler

Oliver Dewes hat nicht lange überlegt, als der SV Rust ihn fragte, ob er schon in dieser Saison als Trainer einsteigen kann. Er hat einen guten Eindruck vom Team – und denkt auch schon an die neue Runde.









Als sich Oliver Dewes und der SV Rust im Februar darauf einigten, dass der Ex-SCL-Trainer in der kommenden Saison vor den Toren des Europa Parks als Trainer einsteigt, war die Fußballwelt der Ruster noch in Ordnung. Das Team war in der oberen Gruppe der Bezirksliga mit dabei. „Da war die Annahme, dass die Runde auch mit Christian Saban als Cheftrainer zu Ende geht“, sagt Dewes im Gespräch mit unserer Redaktion.