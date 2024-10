1 Blich in die Synagoge Hechingen, wo der Vortrag ursprünglich hätte stattfinden sollen. Foto: Archiv

Der Synagogen-Verein hatte grundsätzliche Bedenken, dass ein Mitglied der AfD seine historischen Forschungen in der ehemaligen Synagoge vorstellt. Nun gibt es für den Vortrag einen neuen Ort.









Der ursprünglich in der Synagoge geplante Vortrag von Harald Schetter über die Höhlenforschungen, die eine Leidenschaft des letzten Hechinger Rabbinatsverweser Leon Schmalzbach (1882 – 1942) war, findet nun am Donnerstag, 7. November, von 20 Uhr an im Konstantinsaal der Stadthalle Museum in Hechingen statt.