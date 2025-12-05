Nicht genug Geld für Gebäude: Das Lahrer Haushaltsminus sorgt für einen Sanierungsstau

Sieben Millionen Euro müsste die Stadt pro Jahr für den Unterhalt ihrer Gebäude ausgeben, nur 2,5 Millionen Euro kann sie sich leisten. Das führt zu so manchen Problemen.
Es regnete in Strömen am Sonntag. Eigentlich perfekte Rahmenbedingungen für Hallenfußball, dachten sich neben den jungen Teilnehmern auch Hunderte Zuschauer beim Lahrer-Zeitung-Jugendcup. Doch statt Feierlaune und Fangesänge gab es auf der Tribüne des Hallensportzentrums erst einmal offene Münder und ungläubiges Kopfschütteln: Mehrere Bereiche waren mit rot-weißem Flatterband abgesperrt - Eimer und Bottiche fingen das Wasser auf, das aus der Decke rann. Nahezu ungebremst bahnte sich der Regen den Weg von draußen ins Halleninnere. Ein Zustand, der offenbar schon länger anhält, wie die dunkel verfärbten, bereits gewellten Holzpaneele an der Decke zeigen. Eine Nachfrage bei der Stadt bringt zutage: Das Hallensportzentrum ist längst nicht das einzige öffentliche Lahrer Gebäude mit einem Sanierungsstau.