Nicht eingeladen: Gemeinderat Althengstett muss zu Sondersitzung anrücken

Weil die Verwaltung nicht rechtzeitig eingeladen hatte, durfte der Althengstetter Gemeinderat in seiner Sitzung nichts entscheiden. Wie es jetzt weiter geht.
Normalerweise ist es eine reine Formalie. Zu Beginn einer Gemeinderatssitzung stellt der Bürgermeister immer zwei Dinge fest. Erstens: Es sind mehr als die Hälfte der Gemeinderäte anwesend. Denn nur dann kann ist das Gremium überhaupt beschlussfähig. Zweitens: Es wurde form- und fristgerecht eingeladen. Denn nur dann sind die Beschlüsse des Gremiums überhaupt rechtskräftig.