„Nicht einfach ein Studienort“: Viele Absolventen bleiben Nagold erhalten

Unter dem Motto „The Final Runway“ beendeten Studierende der Texoversum LDT ihr 30-monatiges duales Studienprogramm. Einige bleiben Nagold vorerst erhalten.

Mit einer feierlichen Abschlussveranstaltung unter dem Motto „The Final Runway“ haben die Studierenden des dualen Studienprogramms ihre Studienzeit an der Texoversum LDT in Nagold abgeschlossen. Nach 30 intensiven Monaten des Lernens, Arbeitens und Praxiserlebens wurde das – für manche – Ende des gemeinsames Wegs in einem würdigen Rahmen gefeiert.

Das duale Studienprogramm verbindet Theorie und Praxis über einen langen Zeitraum hinweg. Entsprechend eng ist die Bindung vieler Studierender an ihren Studienort . „Die vergangenen 30 Monate waren nicht nur fachlich prägend, sondern auch persönlich“, sagt Studiengangsleiterin Bettina Grüninger, „Nagold war für viele nicht einfach ein Studienort, sondern ein Lebensmittelpunkt.“

Besonders geschätzt haben die „Texer“ und „Texerinnen“ die Atmosphäre in der Stadt: kurze Wege, persönliche Begegnungen und das Miteinander einer lebendigen Kleinstadt. Auch das vielfältige Freizeit- und Sportangebot – etwa rund um die Häfele-Sportarena – trug zum Wohlfühlen bei, wie auch die Gastronomie und das Kneipenleben, in dem viele schnell ihre festen Treffpunkte fanden.

Dem Publikum wurde einiges geboten. Foto: Bettina Grüninger

Ein wichtiger Bestandteil des dualen Studienprogramms ist die enge Zusammenarbeit mit den Partnerunternehmen. Diese begleiten die Studierenden während der gesamten Studienzeit und übernehmen Verantwortung in der Ausbildung zukünftiger Fachkräfte. Gleichzeitig profitieren Stadt und Region davon, dass junge Menschen über einen langen Zeitraum vor Ort leben, wohnen und arbeiten.

Begleitet wurden die Studierenden während der gesamten Studienzeit von einem engagierten Team, das großen Wert auf Praxisnähe, fachliche Tiefe und die Vermittlung von Handlungskompetenz legt. „Ziel ist es, junge Menschen gut vorbereitet und mit einem klaren beruflichen Selbstverständnis in ihren nächsten Abschnitt zu entlassen“, so Bettina Grüninger.

Großteil setzt akademischen Weg fort

Auch die Abschlussveranstaltung selbst wurde von vielen Beteiligten getragen. Mit neuen Ideen und mehreren Premieren gelang es den Organisatoren und Organisatorinnen, einen Rahmen zu schaffen, der den Abschluss für Studierende, Familien, Partnerunternehmen und Gäste gleichermaßen besonders machte.

Für alle Absolventinnen und Absolventen beginnt nun der nächste Karriereschritt. Der Großteil der Gruppe hat sich zudem entschieden, den akademischen Weg fortzusetzen und im März mit dem Bachelorprogramm weiterzumachen. Damit bleibt die Verbindung zu Nagold für viele bestehen.

„Wir erleben immer wieder, dass Studierende die Stadt mit großer Wertschätzung verlassen“, so Bettina Grüninger, „Nagold bleibt für viele ein Ort, den sie gerne weiterempfehlen – und den sie im Herzen mitnehmen.“