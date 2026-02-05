„Nicht einfach ein Studienort“: Viele Absolventen bleiben Nagold erhalten

Unter dem Motto „The Final Runway“ beendeten Studierende der Texoversum LDT ihr 30-monatiges duales Studienprogramm. Einige bleiben Nagold vorerst erhalten.
Mit einer feierlichen Abschlussveranstaltung unter dem Motto „The Final Runway“ haben die Studierenden des dualen Studienprogramms ihre Studienzeit an der Texoversum LDT in Nagold abgeschlossen. Nach 30 intensiven Monaten des Lernens, Arbeitens und Praxiserlebens wurde das – für manche – Ende des gemeinsames Wegs in einem würdigen Rahmen gefeiert.