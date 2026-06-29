Nicht der erste Unfall dieser Art: Auto knallt in Haslach gegen Ampelmast – schon wieder

Krummer Mast, komplett zerstörtes Auto: In Haslach hat sich am frühen Montagabend ein aufsehenerregender Unfall ereignet. Nicht der erste seiner Art.

Krummer Mast, komplett zerstörtes Auto: Dieses Bild gab es gegen 18 Uhr an der Kreuzung von B 33 und B 294 in Richtung Mühlenbach zu sehen. Schon wieder ist am ein Auto in Haslach gegen eine Ampelanlage geprallt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten umgehend aus, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen, es wurden Bindemittel auf die Fahrbahn gestreut.

Ursache blieb zunächst unklar

Ob es Verletzte gab, weitere Verkehrsteilnehmer beteiligt waren und was die Ursache des Unfalls war, darüber lagen bis Redaktionsschluss am Montagabend keine offiziellen Informationen der Polizei vor.

Erst vor wenigen Wochen war es in der „Ampelstadt“ Haslach zu einem ähnlichen Unfall gekommen – nur wenige Meter entfernt: Am Sonntag, 31. Mai, war ein Auto ebenfalls gegen eine Ampel auf der B 33 geknallt. Deren Mast zerbrach durch die Wucht des Aufpralls in zwei Teile.